Tarlada silahla yaralandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Rana Süleyman tarlada topladığı otları yaktığı sırada karın bölgesinden silahla yaralandı. Durumdan haberdar olanların haber vermesi üzerine yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı