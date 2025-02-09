Tarsus'ta Havaalanı Yolunda Kaza: 2 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Uluslararası Havaalanı yolunda meydana gelen kazada, bir Mercedes marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurova Uluslararası Havaalanı yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, havaalanı bağlantı yolu Yüksek bölgesinde üst geçitten geçerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşağıdaki yol kenarına düştü. Araç ağır hasar alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN