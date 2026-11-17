Tarsus'ta D-400'de traktör ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Tarsus ilçesinde D-400 Karayolunun Tarsus-Adana istikametinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 Karayolunun Tarsus-Adana istikametinde, Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.K. (53) yönetimindeki otomobil ile B.K. (55) idaresindeki 01 Y 1478 plakalı traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı