Tarsus'ta 5 Yaşındaki Çocuk Çakmak Gazından Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 5 yaşındaki M.Ş. çakmak gazı tüpüyle ağzına gaz sıkması sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çakmak gazı tüpüyle ağzına gaz sıkan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki evlerinde M.Ş. (5) adlı kız çocuğu, çakmak gazı tüpüyle ağzına gaz sıktı. Fenalaşan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı