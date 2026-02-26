Mersin'de eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Çelikaslan'ı silahla vurarak öldüren Ali Çelikaslan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarsus'ta 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan'ı silahla vurarak öldüren Ali Çelikaslan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Ali Çelikaslan'a müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 27 Kasım 2025 tarihinde Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanık, işe gitmek üzere evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Emine Çelikaslan'a tüfekle ateş etmiş, 4 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından emniyete teslim olan sanık tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
