Tarsus Devlet Hastanesi'nde Akü Yangını Riski

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanenin bodrum katındaki akülerden dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan akülerden duman çıkmaya başladı. Dumanların erken fark edilip haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN