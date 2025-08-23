Tarsus Devlet Hastanesi'nde Akü Yangını Riski

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hastanenin bodrum katındaki akülerden duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti. Dumanların erken fark edilmesi olası bir yangını önledi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan akülerden duman çıkmaya başladı. Dumanların erken fark edilip haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
