Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir çukur görüyorum - Haberler

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Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir çukur görüyorum

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir çukur görüyorum

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde çiftçilik yapan Sakin Kavak, tarlasına gittiğinde gördüğü 500 metre çapında, 15 metre derinliğindeki obruk nedeniyle korkuya kapıldı. Ekim yapamayacağını belirten Kavak, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir yarık görüyorum

"ŞU AN TARLA ZAMANI"

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, "Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi.

Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir yarık görüyorum

Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir yarık görüyorum

Tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçinin dünyası başına yıkıldı: Hayatımda ilk defa böyle bir yarık görüyorum

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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