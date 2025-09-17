Tarım İşçisi Şaftına Elini Kaptırdı, Ağır Yaralandı
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, tarlada sulama borusu toplayan 23 yaşındaki tarım işçisi, traktörün dönen şaftına elini kaptırarak ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve Konya'ya sevk edildi.
Olay, Ayrancı ilçesi Böğecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. (23) isimli tarım işçisi tarlada sulama borusu toplarken, traktörün şaftına elini kaptırması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan G.S., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa