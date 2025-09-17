Haberler

Tarım İşçisi Şaftına Elini Kaptırdı, Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, tarlada sulama borusu toplayan 23 yaşındaki tarım işçisi, traktörün dönen şaftına elini kaptırarak ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve Konya'ya sevk edildi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarlada sulama borusu toplayan tarım işçisi dönen şafta elini kaptırması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Ayrancı ilçesi Böğecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. (23) isimli tarım işçisi tarlada sulama borusu toplarken, traktörün şaftına elini kaptırması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan G.S., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aynı ülke iki farklı karar! Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal

Aynı ülke iki farklı karar! Şampiyonlar Ligi'nde skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.