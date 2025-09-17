Tarım İşçisi Şaftına Elini Kaptırdı, Ağır Yaralandı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarlada sulama borusu toplayan tarım işçisi dönen şafta elini kaptırması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Ayrancı ilçesi Böğecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. (23) isimli tarım işçisi tarlada sulama borusu toplarken, traktörün şaftına elini kaptırması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan G.S., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.