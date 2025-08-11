Tarihi Yeşilli Cami Depremde Hasar Gördü

Balıkesir çarşı merkezde bulunan ve yaklaşık 250 yıllık olan tarihi Yeşilli Cami yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasar tespit çalışmalarında bir caminin hasar gördüğü öğrenildi. Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan ve 1786 yılında yapılan tarihi Yeşilli Cami'nin minaresinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bölgede kısa süreli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sokak tekrar kullanıma açıldı. - BALIKESİR