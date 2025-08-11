Tarihi Yeşilli Cami Depremde Hasar Gördü

Tarihi Yeşilli Cami Depremde Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, yaklaşık 250 yıllık tarihi Yeşilli Cami'de çatlaklar oluştu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir çarşı merkezde bulunan ve yaklaşık 250 yıllık olan tarihi Yeşilli Cami yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasar tespit çalışmalarında bir caminin hasar gördüğü öğrenildi. Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi'nde bulunan ve 1786 yılında yapılan tarihi Yeşilli Cami'nin minaresinde çatlaklar olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bölgede kısa süreli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sokak tekrar kullanıma açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.