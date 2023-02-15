Tarihi Sarı Selim Camiinin minaresi asrın felaketine dayanamadı 3. Sayfa Haberleri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı. 1574-1575 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığı bilinen külliyenin bulunduğu alanda yer alan tarihi Sarı Selim Camiinin tek minaresinin üst bölümü depreme dayanamayarak yıkıldı. Bahçesinde asırlık zeytin ağacı da bulunan cami, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sokullu Mehmet Paşa Kahramanmaraş Sarı Selim Hatay 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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