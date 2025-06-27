Tarihi Özlüce Camii Restorasyonun Ardından Yeniden İbadete Açıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan tarihi Özlüce Camii, tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından bugün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023-2025 yılları arasında yürütülen restorasyon süreciyle yapı, özgün kimliğine sadık kalınarak restore edildi. 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, mübadele sonrasında camiye dönüştürülen Özlüce Camii, yıllar boyunca bölge halkına hizmet verdi. Zamanla yıpranan yapı, uzman ekiplerin çalışmalarıyla hem mimari açıdan güçlendirildi hem de tarihi dokusu korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Doğu-batı yönünde konumlanan, kareye yakın dikdörtgen planlı cami, modern inşaat teknikleriyle sağlamlaştırılırken, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerine ve özgün detaylarına da sadık kalındı.

Uzun bir aradan sonra ezan sesinin yükseldiği camide Cuma namazına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da atıldı.

Namaz sonrası cemaate aşure dağıtıldı. - BURSA