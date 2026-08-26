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Erzurum'da Tarihi Büfeye Otobüs Çarptı

Erzurum'da Tarihi Büfeye Otobüs Çarptı
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Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde bir turizm otobüsü kontrolden çıkarak tarihi bir büfeye çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büfede maddi hasar oluştu. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve otobüste yolcu olmadığı belirtildi.

Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde uzun yıllardır hizmet veren tarihi büfe, gece saatlerinde meydana gelen kazada hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saat 01.39 sıralarında meydana geldi. Bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tarihi büfeye çarptı. Olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmadığı, büfenin ise kapalı olduğu öğrenildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çarpmanın etkisiyle büfede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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