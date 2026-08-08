Odunpazarı'nda Tarihi Ev Yangını: Dumandan Korunma Mücadelesi

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde çıkan yangın sırasında çevreye yayılan yoğun duman sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar kıyafetleri ile yüzlerini örterek kendilerini korumaya çalıştılar.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerindeki 2 katlı tarihi bir yapının çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Yangın esnasında çevreye yayılan yoğun duman sebebiyle ise bölgedeki vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. İnsanlar dumandan etkilenmemek için kıyafetleri ile yüzlerini örterken, bazı kişilerin Kurşunlu Camii'nin avlusundaki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayıp su içtikleri görüldü.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı