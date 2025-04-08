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Tarih öğretmeninden acı haber!

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Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü olan Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti. Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivasspor Caddesi'nde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tarih öğretmeninden acı haber!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurullah Alpay - 3.Sayfa
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