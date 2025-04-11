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Taraklı'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Taraklı'da Yangın Faciası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğindeki evde çıkan yangında, 3 yaşındaki C.K. ve 5 yaşındaki Ç.K. isimli iki çocuk hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliği içerisinde bulunan ve çalışanların kaldığı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1'i kız, 1'i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Acı olay, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi üzerinde bulunan bir prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. (3) ve Ç.K. (5) isimli 1'i kız, 1'i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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