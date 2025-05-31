Taraklı'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Binlerce Hayvan Kurtarıldı

Taraklı'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: Binlerce Hayvan Kurtarıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çiftliğe sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ev ise kullanılamaz hale geldi.

Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 10 bin adet kapasiteli tavuk çiftliği içerisinde bulunan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, çiftliğe sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Taraklı ilçesi Dışdedeler Mahallesi üzerinde bulunan Erol İ.'e ait yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlik içerisinde bulunan evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çiftlik alanına sıçramasını engelledi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TABAK - 3.Sayfa
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