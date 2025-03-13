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Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu dün akşam ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, en son kendi doğum günü eğlencesinde görüntülenmişti.

Tanyeli, son paylaşımında "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Şimdiden Allah rahmet eylesin. :(

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Haber YorumlarıYorumcu:

Allah'ım gönlü kalbi güzel bu kulunu eşine evladına bağışla rabbim

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