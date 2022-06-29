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Tam gaz park halindeki kamyonete çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tam gaz park halindeki kamyonete çarptı

Denizli'nin Çivril ilçesinde süratli bir şekilde yoluna devam eden motosiklet, fark edemediği yük indiren kamyonete arkadan çarptı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde süratli bir şekilde yoluna devam eden motosiklet, fark edemediği yük indiren kamyonete arkadan çarptı. Hiç fren yapmadan kamyonete çarpan sürücünün ağır yaralandığı kaza, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril'in Değirmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kızılcasöğüt Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Gürsoy A.'nın kullandığı motosiklet, tam gaz yol kenarında yük indirmekte olan kamyonete arkadan çarptı. O anda minibüsün üstünde malzeme indiren sürücü, yaşadığı kısa süreli paniğin ardından çarpmanın etkisiyle yere düşen Gürsoy A.'nın yardımına koştu. Ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünü Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çivril'de ilk tedavisi yapıldıktan sonra Denizli'ye sevk edilen Gürsoy A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan Gürsoy A.'nın fark etmediği park halindeki kamyonete çarptığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün üzerinde malzeme indiren vatandaşın bulunduğu minibüse hızla çarpması ve vatandaşların yardım etmesi yer aldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılcasöğüt Denizli Çivril 3. Sayfa Haberler

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