Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Taksiyle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında dönüş yapan ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile İstasyon Caddesi'ni ayıran yol ayrımında (Çırak Bayırı mevkii) meydana geldi. Ergene ilçesi istikametine seyreden Cemal Ertuğrul A. yönetimindeki 17 AHG 974 plakalı motosiklet ile yol ayrımında dönüş alan Murat Ç. idaresindeki 59 T 5216 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemal Ertuğrul A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası taksi şoförü Murat Ç., ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"Motosikleti kapıyı açınca fark ettim"

Kazaya değinen taksi şoförü Murat Ç., "Geldi vurdu, ilk önce ne olduğunu anlayamadım. Motosikletin çarptığını kapıyı açınca fark ettim" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.