Taksiye binen kadın yolcuların taciz iddiası anbean kamerada! Polisin dur ihtarına da uymadı

İstanbul'da taksiye binen 2 kadın yolcu, şoförün şortlu bir kadının fotoğraflarını çektiğini iddia ederek telefonunu göstermesini istedi. Yolcuların anbean kaydettiği görüntülerde sürücünün fotoğrafları göstermemesi ve kadınların "İmdat" diye bağırmasına rağmen polisin dur ihtarına uymaması kameraya yansıdı.

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini iddia etti.

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Yolcuların bunun bir taciz olduğunu ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi. Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri çektiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislerden yardım istediler.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bu anlar anbean yolcular tarafından kaydedilirken şoförün kadın yolcuların "İmdat" diye bağırmasına rağmen durmaması ve daha sonra bir polisin taksiyi takip ederek aracı durdurması da kameraya yansıdı.

TUTUKLAMA SEVKİ İLE ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Görüntüler İstanbul Duysun isimli Twitter sayfasında paylaşılarak kısa sürede gündem oldu. Sayfanın paylaştığı bilgiye göre, taksiciye dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polise mukavemetten tutanak tutulup tutuklanma sevki ile adliyeye sevk edildi.