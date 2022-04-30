Taksinin altında kalan İbrahim öldü! Vicdanına yenik düşen sürücü 1 saat sonra teslim oldu

Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hakan D. yönetimindeki taksi, Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed'e çarptı. Küçük çocuk yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İBRAHİM HAYATINI KAYBETTİ

Özel otomobille hastaneye kaldırılan İbrahim el-Ahmed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından İbrahim el-Ahmed'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

"KORKUP, KAÇTIM"

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, Muhammed Hakan D. kazadan 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde, "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" diyen taksi şoförü, adliyeye sevk edildi.