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Taksi parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

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İstanbul'da taksiye binen bir kadın bin 766 lira tutan taksi ücretini ödemeyi reddetti. Duruma tepki gösteren taksici, kadına "Seni rezil etsem yeter" dedi. Kadın ise "Beni rezil etmen umurumda değil, ben o duyguyu hissetmem" yanıtıyla şaşkına çevirdi.

İstanbul Esenyurt'ta kayda geçen görüntülerde havalimanına gidip dönen bir kadın, bin 766 lira tutan taksi ücretini ödemeyince tansiyon yükseldi. Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının taksiciye söyledikleri ise "Pes" dedirtti.

Taksiciler ile müşteriler arasında pek çok nedenden dolayı tartışma çıkarken bunlara bir yenisi daha eklendi. Bulunduğu konuma taksi çağıran kadın, havalimanına kadar gittikten sonra aynı araçla tekrar Esenyurt'a kadar döndü.

TAKSİMETRE ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ REDDETTİ

Belirttiği adrese bırakılan kadın, taksiden ineceği sırada taksimetre ücretini ödemeyi reddedince ortalık karıştı. Taksi sürücüsü ise çabaları yetersiz kalınca çareyi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmekte buldu.

"BENİ REZİL ETMEN UMURUMDA DEĞİL, O DUYGUYU HİSSETMEM"

Taksici, kadına "Seni rezil etsem yeter" sözleriyle tepki gösterdi. Kadın ise "Beni rezil etmen umurumda değil, ben o duyguyu hissetmem" yanıtıyla şaşkına çevirdi.

GARİP TAVIRLARINA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Birbirinden farklı konuşmalarıyla garip tavırlar sergileyen kadının yaptıklarına kimse anlam veremedi. Yaşananlardan geriye ise taksicinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Kaan Güler - 3.Sayfa

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Yorumlar (13)

elazığ:

şimdi bu taksici bunun kafasını kırsa ne günahı var

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Orhan D:

kanunlara göre o zaman taksici suçlu oluyor. ama parasını ödemeyen elini kolunu sallayarak gidiyor. kanunda bunun yeri olmalı. gasp sınıfına sokulmalı. adamın alın terini yakıtını zamanını gasp etmiş. Kadına lafımız yok. iyi yetiştirmişler bunu.

yanıt40
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Abdullah Atik:

Şaşırmadık,potansiyel suçlular semti Esenyurt..

50
2
yanıtYanıtla
yanık kremi:

esenyurttan en uzak ilçe pendik arası 75 km git gel 150 km yapar.. 2015 egea 150 kmde 8,25 lt yakıt tüketir (şehir içi trafikte).. yakıtı da 50 liradan! hesaplarsak taksi 412 tl yakıt kullanmış.. 1766 - 412 dersek 1350 tl hadi bunun yarısını hizmet bedeli alsa tamam da 400 lira yakıt harcadığın yere 1350 lira fiyat biçmek insanı enayi yerine koymaktır!

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Fırat Günay:

Taksici işi bilmiyor. Ödemeyi farklı yapmak istemiş anlamamış. E herkes ekmek derdinde bir dahakine et derdinde olan taksici bulmalısın.

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Bandorma:

Taksici anlamıştırda adam bıkmıştır…

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Ismail Karadoğan:

Emek var, kul hakkı var, taksi nin yakıt masrafı var ne demek ödemiyorum. Belki de sürücü maaşla çalışan bir emekçi. Ülke adeta texasa döndü. Kimse kanun kural tanımıyor. Bu gidiş gidiş değil. ALLAH sonumuzu hayr eyleye...

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2
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A B:

Şimdi kendini bir güzel ifşa etmiş bir daha taksi bulması imkansız gibi olur

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Orhan D:

Allahtan bi kere vereyim de ödeşelim dememiş.

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yanık kremi:

orhan hayal dünyanda başka neler var? kirasını ödeyemeyen kadın, kocasının ödeyemediği kumar borcu olan kadın, bakkala borcunu ödeyemeyen kadın.. ama bence sana kadın erkek de fark etmiyordur..

yanıt9
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