Taksim'de Sopalı Saldırı: 8 Trans, 1 Erkek Şahsa Saldırdı
İstanbul Taksim'de bir erkek, 8 trans tarafından sopalı saldırıya uğradı. Olay anları cep telefonu ile kaydedilirken, saldırganlardan birinin 'Ortaya alın' diyerek taktik verdiği duyuldu.

İstanbul Taksim'de 1 erkek şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 transın sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan o anlar kamera yansırken, translardan birinin darp ettikleri şahsı 'Ortaya alın' dediği duyuldu.

Beyoğlu Taksim'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir erkek, 8 transın saldırısına uğradı. Ne olduğu anlamayan erkek şahıs ise kaçmaya çalıştı. Grubun sopalarla saldırısına karşılık vermeye çalışması ve sokak üzerinde yaşanan arbede anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Ortaya alın" diyerek taktik verdi

Grup, aralarına aldıkları kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla feci şekilde darbetti. O sırada gruptan birinin "Ortaya alın" diyerek arkadaşlarına taktik verdiği duyuldu. Yaşananlar esnasında bir dükkanın dışarıda bulunan masası devrildi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, darp edilen adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
