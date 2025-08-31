Taksim'de Sopalı Saldırı: 8 Trans, 1 Erkek Şahsa Saldırdı

İstanbul Taksim'de 1 erkek şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 transın sopalı saldırısına uğradı. Yaşanan o anlar kamera yansırken, translardan birinin darp ettikleri şahsı 'Ortaya alın' dediği duyuldu.

Beyoğlu Taksim'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen bir erkek, 8 transın saldırısına uğradı. Ne olduğu anlamayan erkek şahıs ise kaçmaya çalıştı. Grubun sopalarla saldırısına karşılık vermeye çalışması ve sokak üzerinde yaşanan arbede anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Ortaya alın" diyerek taktik verdi

Grup, aralarına aldıkları kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla feci şekilde darbetti. O sırada gruptan birinin "Ortaya alın" diyerek arkadaşlarına taktik verdiği duyuldu. Yaşananlar esnasında bir dükkanın dışarıda bulunan masası devrildi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, darp edilen adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL