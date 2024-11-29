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Garsonlar, sevgilisini darbeden adamı tekme tokat dövdü

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Taksim'de bir kokoreççide "kıskançlık" nedeniyle çıkan tartışmada sevgilisini darbeden adamı garsonlar tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Failler caydırıcı cezalar almadıkça kadına şiddet boyut değiştirerek devam ediyor. Son olarak 24 Kasım saat 03.00 sıralarında Taksim'de bir kokoreççide kadına şiddet olayı yaşandı.

KOKOREÇÇİDE SEVGİLİSİNİ DARBETTİ

Kokoreççiye gelen Elif K. ile Burak K. çifti bir süre sonra "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K'nin cep telefonuna bakan Elif K. daha sonra yerine oturdu. Çift, sipariş geldikten sonra da tartışmaya devam etti. Elif K'ye tokat atan Burak K, daha sonra masada bulunan kola ve patatesi kadına fırlattı.

GARSONLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Bunun üzerine garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) şiddete şiddetle karşılık verdi. Garsonlar tarafından tekme ve yumruklarla dakikalarca darbedilen Burak K. dışarı atıldı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken Burak K. garsonlardan şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 3 garsona "Kasten yaralama" suçundan adli işlem uygulandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Elif K'nin ise erkek arkadaşı Burak K'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Garsonlar, sevgilisini darbeden adamı tekme tokat dövdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Şu dünyada öğrendiğim iki karı kocanın ve 2 sevgilinin arasına girilmez anında seni satarlar bu tür kadınlara güvenilmez işte yargılanan siz oldunuz.

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