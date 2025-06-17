Taksim'de Nostaljik Tramvay Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

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Taksim'de Nostaljik Tramvay Üzerinde Tehlikeli Yolculuk
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir grup genç, nostaljik tramvayın üzerine çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Polisin uyarısı üzerine gençler kaçtı, ardından tekrar tramvaya bindi.

Taksim'de nostaljik tramvayın üzerinde tehlikeli yolculuk

İSTANBUL - İstanbul İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın üzerine çıkan ve arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Taksim ile tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayın üzerinde çıkan ve arkasına tutunan bir grup genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Polis ekipleri gençleri uyararak tramvaydan indirdi. Gençler koşarak kaçtı. Ardından tramvayın arkasına tekrar bindiler. Gençlerin tramvayın üzerine çıktığı ve dış kısmına tutunarak seyahat ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa
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