Taksim'de Kadın Göstericilere Polis Müdahalesi

Karaköy ve Şişhane'den Taksime izinsiz yürümek isteyen bir grup kadın, önlem alan polise biber gazı ve sprey boya sıktı. O anlar kameraya yansırken, uyarılara rağmen dağılmayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Beyoğlu'nda yapılacak yürüyüşlerin yasaklanmasının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Taksim'e izinsiz yürümek isteyen gruba, polis ekipleri barikat kurarak önlem aldı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan bir grup kadın, polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. - İSTANBUL