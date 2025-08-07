Taksim'de Duygu Sömürüsü Yapan 4 Kadına Ceza

Taksim'de Duygu Sömürüsü Yapan 4 Kadına Ceza
İstanbul Taksim Metro çıkışında Türk Bayrakları ile para isteyen 4 kadın, Turizm polisi tarafından yakalanarak toplamda 5 bin 624 lira ceza aldı.

İstanbul Taksim Metro çıkışında 4 kadın, Türk Bayraklarını kullanarak duygu sömürüsü yapıp, yolculuklardan para istedi. Turizm polisi kadınları suçüstü yakalayarak "Kabahatler Kanunu" uyarınca 5 bin 624 lira idari para cezası kesti.

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Metro çıkışında meydana geldi. Metrodan çıkan vatandaşları durduran 4 kadın, ellerindeki Türk Bayraklarını vatandaşlara vererek telefondan engelli bir çocuğun fotoğrafını gösterip para talep etti. Turizm polisi tarafından 4 kadına suçüstü yapıldı. Metrodan çıkartılan 4 kadına "Kabahatler Kanunu" kapsamında 5 bin 624 lira idari para cezası kesildi. Satılmaya çalışan Türk Bayraklarına ise polis ekipleri tarafından el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
