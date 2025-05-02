Taksim'de 1 Mayıs Tedbirleri Kaldırıldı

Taksim'de 1 Mayıs tedbirleri için kapatılan yollar açılmaya başladı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler kapsamında Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde kapatılan yollar, akşam saatlerinden itibaren yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar kapsamında Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar polis ekipleri tarafından bariyerlerle tedbir amaçlı olarak kapatılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar yoğun güvenlik tedbirleri alınarak kapatıldı. Akşam saatlerinde 1 Mayıs nedeniyle yaşanan hareketliliğin sona ermesiyle cadde ve sokaklar kademeli bir şekilde araç ve yaya trafiğine açılmaya başlandı.