Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112'yi aramış

Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112'yi aramış
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Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112'yi aramış Gaziantep'te taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş, sonra 112'yi aramış

GAZİANTEP - Gaziantep'te taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları yer aldı. Saldırganın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayarak olayı ihbar ettiği ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y.'ye olay yerine araçla gelen husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı. Yaralanan taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce ağabeyini vurdu, sonra 112'yi aradı

Taksicinin, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafında silahla vurulma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları saniye saniye yer aldı. Saldırgan şahsın, olaydan hemen sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ardından da kaçtığı ortaya çıktı.

Olaydan kısa süre sonra yakalan saldırganın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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