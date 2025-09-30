Taksiciler, TAG sürücüsüne dehşeti yaşattı: Patlatalım mı arabanı?

İstanbul'da yaşanan gerginlikte, bir grup taksici tarafından çağrılan Martı TAG sürücüsü, korku dolu anlar yaşadı. Taksiciler, sürücünün aracının anahtarını gasp ederek tehditler savurdu. Olay anında çekilen görüntülerde, taksicilerin TAG sürücüsüne yönelik "Ne yapalım kıralım mı kafanı gözünü? Patlatalım mı arabanı?" gibi sözlerle baskı kurduğu duyuluyor. Bu şiddet ve tehdit dolu anlar karşısında çaresiz kalan TAG sürücüsü ise, "6 aylık bebeğim var işten çıkardılar mecburum, evime gidelim çocuğumu görün" diyerek yalvardı.

Yaşanan bu üzücü olay, kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme oturdu ve büyük tepki topladı. Taksicilerin eylemleri ve TAG sürücüsünün mağduriyeti, şehirdeki taksi ve paylaşımlı yolculuk uygulamaları arasındaki rekabetin geldiği tehlikeli noktayı gözler önüne serdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kaydedildi.