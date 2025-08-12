Taksiciden skandal hareket! Seyir halindeyken at yarışı kuponu doldurdu

İstanbul'da bir takside gizlice kaydedilen görüntü büyük tepki çekti. Servis edilen videoda, son dönemde vatandaşların tepkisinin odağında yer alan taksicilerden birinin bir yandan aracını kullanırken diğer yandan da at yarışı kuponu doldurduğu görülüyor. İnsan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğine vurgu yapan çok sayıda kişi taksiciye gerekli cezanın verilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul'da seyir halindeki bir takside çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Servis edilen videoda, bir taksi şoförünün trafikte araç kullanırken bir yandan da at yarışı kuponu doldurduğu görülüyor. O anlar, hem yolcu güvenliği hem de trafik kurallarına alenen aykırı olması nedeniyle tepki topladı.

İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

Görüntüleri paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sürücünün davranışını "skandal" olarak nitelendirerek, insan hayatının bu kadar değersiz görülmemesi gerektiğini vurguladı. Yorumlarda, "Bir anlık dalgınlık bile can kaybına yol açabilir", "Böyle sorumsuzluk kabul edilemez" gibi ifadeler öne çıktı. Vatandaşlar, görüntülerdeki taksiciye gerekli cezanın verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Bazı kullanıcılar ise taksicilik mesleğinin itibarını zedeleyen bu tür olayların önüne geçilmesi için daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

TAKSİCİLER TEPKİLERİN ODAĞINDA

Son dönemde artan şikayetler ve medyaya yansıyan olumsuz örnekler nedeniyle taksiciler kamuoyunda eleştirilerin hedefinde. Kimi zaman turistlere fahiş fiyat uygulamaları, kimi zaman da trafikte tehlikeli sürüşler gündeme gelirken, bu son olay tepki çeken örnekler listesine eklendi.

YETKİLİLERDEN ADIM BEKLENİYOR

Olayın ardından gözlerin çevrildiği ilgili kurumların, hem trafik güvenliğini tehlikeye atan hem de meslek etiğine aykırı davranan sürücü hakkında idari işlem başlatıp başlatmayacağı merak ediliyor.

Vatandaşlar, benzer olayların önüne geçilmesi için taksilerde kamera denetimlerinin artırılması, sürücülere düzenli eğitim verilmesi ve kural ihlallerine caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500
