Taksici Suat Sargın'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kalbinden bıçaklanarak öldürülen taksici Suat Sargın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayın faili Levent Aslan ise tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Levent Aslan (42) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen taksici Suat Sargın'ın (40) cenazesi, öldürüldüğü taksi durağının yanındaki Şeyhmüftü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Levent Aslan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa