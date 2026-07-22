Haberler

Taciz iddialarının ardından Taksi Durağı Başkanı Kuzu'dan açıklama

Taciz iddialarının ardından Taksi Durağı Başkanı Kuzu'dan açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü, müşterisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla adli sürece dahil oldu. Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu, hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini açıkladı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü hakkında müşterisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla başlatılan adli sürecin ardından Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu açıklama yaptı. Kuzu, olayın yargıya intikal ettiğini belirterek, hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İddiaya göre, Karadeniz Ereğli'de taksi şoförlüğü yapan emekli bir polis memurunun, aracına aldığı kadın müşteriye daha sonra telefon üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından taraflar arasında tartışma yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Sahil Taksi Durağı Başkanı Ergin Kuzu, taksicilik mesleğinin güven ve sorumluluk esasına dayandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Karadeniz Ereğli'de yaşandığı iddia edilen olayla ilgili adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Gerçeklerin yapılacak soruşturma sonucunda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Meslek etiğine aykırı hiçbir davranışın tasvip edilmesi mümkün değildir. Hukuki süreç sonunda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına olan inancımız tamdır."

Kuzu, Karadeniz Ereğli'nde görev yapan taksici esnafının yıllardır vatandaşlara güvenli ulaşım hizmeti verdiğini belirterek, "Taksicilik mesleği güvene dayalı bir kamu hizmetidir. Tüm esnafımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalışmaktadır. Adli sürecin tamamlanmasının ardından hukukun vereceği karara herkesin saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Tartışma yaratan gelir kapısı! Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor

Sosyal medyada bunu yaparak ayda 178 bin lira kazanıyor
Beşiktaş'ta Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Çankaya Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: 25 şüpheli tutuklandı