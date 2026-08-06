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Niğde'de Takla Atan Otomobilde 17 Yaşındaki Genç Öldü

Niğde'de Takla Atan Otomobilde 17 Yaşındaki Genç Öldü
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Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Niğde-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Aktaş beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K. (19) yönetimindeki 51 ER 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedirhan Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ile araçta bulunan Y.E.A. (18) ve F.K. (17), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aksoy'un cenazesi; Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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