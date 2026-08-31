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Karaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Mucize Eseri Kurtuldu

Karaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Mucize Eseri Kurtuldu
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Karaman-Mersin kara yolu Sertavul geçidinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 27'nci kilometresinde Sertavul geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. yönetimindeki 55 TB 425 plakalı Opel marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla attı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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