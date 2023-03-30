Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil pert oldu, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sinop- Samsun yolu Bostancılı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert G.'nin kullandığı 34 GEZ 274 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü, perte çıkan aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol, çekici yardımıyla olay yerinden alınarak yeniden açıldı. Zarar gören elektrik direği ise YEDAŞ ekiplerince alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.