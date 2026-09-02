Köy Muhtarı Ölümlü Kaza Sonrası Tutuklandı
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü köy muhtarı tutuklandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü köy muhtarı tutuklandı.
Kaza, 30 Temmuz'da Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin (41) idaresindeki 71 AEP 790 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu Hasan İleri (41) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan İleri hayatını kaybetti.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Cabatobası köyü muhtarı Sezai Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.