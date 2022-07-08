Takla atan aracın içindeki abi kardeş burnu bile kanamadan kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan kardeşi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Esenler Dumlupınar Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 09 HV 480 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Nesip Şimşek, Dumlupınar Caddesi'nde seyir halindeydi. Plakası bilinmeyen bir otomobilin sürücüsü çevre yoluna bağlanmak için Şimşek'in önüne kırdı. Aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapan Şimşek, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters döndü.

Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Mehmet Nesip Şimşek ve kardeşi Nevzat Şimşek takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkartıldı. Sağlık ekipleri iki kardeşin ambulansta kontrollerini gerçekleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan kazayı anlatan Mehmet Nesip Şimşek, "Araba birden önüme çıkınca ben de frene bastım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Ona vurmamak için ayağımı frenden çekemedim. Kaldırıma vurdum. Vurunca da takla attık. Biz de bir şey yok. Yanımda kardeşim vardı. Onda da bir şey yok. Bize bir şey olmadı. Araca zarar geldi. Önüme kıran araç kaçtı. Kendisine vurmamak için fren yaptım. Kendisine vursaydım takla atmazdım. En azından dokunurdum" dedi.