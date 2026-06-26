Haberler

Aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken otomobil çarptı

Aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken otomobil çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, takdir belgesi almanın heyecanıyla arkadaşlarıyla koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, aldığı takdir belgesinin heyecanıyla arkadaşlarıyla birlikte koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye otomobilin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep E. idaresindeki 07 HRZ 79 plakalı otomobil, okuldan aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken aniden yola çıkan 13 yaşındaki A.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına vuran çocuk yola savrularak yaralanırken, otomobilin ön camı kırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.Ç.'nin arkadaşlarıyla birlikte ellerinde karneleriyle kaldırımda koştuğu, ardından bir anda yola çıktığı ve bu sırada seyir halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların panikle yaralı çocuğun yardımına koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.Ç., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını