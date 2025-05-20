Taipei'de Korkunç Kaza: 3 Ölü, 13 Yaralı

Taipei'de Korkunç Kaza: 3 Ölü, 13 Yaralı
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Tayvan'ın başkenti Taipei'de aşırı hızla gelen bir araç, kırmızı ışık ihlali yaparak motosikletlere ve yayalara çarptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir kavşakta aşırı hızla gelerek kırmızı ışık ihlali yapan araç, önce motosikletlere sonra da yayalara çarptı. Kameralara yansıyan feci kazada 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 13 kişi yaralandı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'ye bağlı Sanxia Mahallesinde aşırı hızla seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı. Önce 3 motosiklete çarpan araç, daha sonra kavşakta karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı. Korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, 78 yaşındaki sürücünün komada olduğu, alkol almadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tayvan lideri Lai, yaralıları ziyaret etti

Tayvan lideri Lai Ching-te kazanın ardından yaralıların kaldırıldığı 3 ayrı hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Lai, soruşturmayı yakından takip edeceğini ve yaralılar için tüm imkanların kullanılacağını belirtti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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