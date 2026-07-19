Rusya'da vurulan Türk gemisinde ağır yaralanan Zonguldaklı denizci hayatını kaybetti

Rusya'nın Taganrog Limanı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında isabet alan Türk bayraklı "Sabahat Telli" isimli gemide görev yapan Zonguldaklı Kadir Kamilçelebi, tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın Azak Denizi'nde düzenlediği operasyonlar kapsamında 10 Temmuz 2026 tarihinde Rusya'nın Taganrog Limanı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, İnebolulu Telli ailesine ait Gemiciler Denizcilik bünyesinde faaliyet gösteren Türk bayraklı "Sabahat Telli" adlı tanker gemisi de hedef alındı.

Hava saldırısı sırasında gemide görevli olan Zonguldaklı Kadir Kamilçelebi'nin ağır yaralandığı belirlendi. Rusya'da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kamilçelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamilçelebi'nin vefatı memleketi Zonguldak'ta derin bir üzüntüyle karşılanırken, cenazenin Türkiye'ye nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından defin programının ayrıca duyurulacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı