TAG Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde seyir halindeki arpa yüklü tır yandı, sürücü yaralandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydan geldi. İddiaya göre, M.A.Ç. (26) idaresindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü tırda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol çalışması nedeniyle bulunan toprak yığınına çarptırarak durduktan sonra kendisini dışarı attı. Daha sonra yapılan ihbar üzerine olay yerine otoyol polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yaralanan sürücüsü ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP