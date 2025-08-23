TAG Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

TAG Otoyolu'nda Tır Yangını: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde seyir halindeki arpa yüklü bir tırda yangın çıktı. Sürücü, yangını fark ederek tırı durdurdu fakat yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde seyir halindeki arpa yüklü tır yandı, sürücü yaralandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydan geldi. İddiaya göre, M.A.Ç. (26) idaresindeki 47 PZ 445 plakalı arpa yüklü tırda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol çalışması nedeniyle bulunan toprak yığınına çarptırarak durduktan sonra kendisini dışarı attı. Daha sonra yapılan ihbar üzerine olay yerine otoyol polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yaralanan sürücüsü ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

"Silah zoruyla taciz" iddiası! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.