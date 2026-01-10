Haberler

TAG Otoyolu'nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı

TAG Otoyolu'nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tırda çıkan yangın, trafik akışını durdurdu. Yangın kontrol altına alındı fakat tır kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle, gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. kontrolündeki 12 AB 521 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrası önce kontrol altına alındı, sonra da söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı