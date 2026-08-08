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Kocaeli'de Kaynak Kıvılcımı Çatı Yangınına Yol Açtı

Kocaeli'de Kaynak Kıvılcımı Çatı Yangınına Yol Açtı
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Kocaeli’de çatı tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kocaeli'de çatı tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlerin sardığı çatı itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Yangın, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 2235 Sokak'ta bulunan evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında tadilat çalışması yapıldığı sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, çatıdaki malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler çatının büyük bölümünü sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürülürken, çatıda ve evin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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