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"Tacize uğradım" diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

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Müge Anlı'nın programında aranan ve 19 yaşındaki bir gençle kaçtığı öğrenilen 18 yaşındaki Ayşegül Selik, yayına telefonla bağlanarak "Kendi isteğimle kaçtım. Çünkü babam bana yıllardır tacizde bulunuyordu" diyerek herkesi şoke etti. Olayın yankıları sürerken bugün bir kez daha yayına bağlanan genç kız, geri adım atarak "Evden kaçmak için babama iftira attım" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Ailesi tarafından günlerdir aranan 18 yaşındaki Ayşegül Selik, 19 yaşındaki bir gençle kaçtığı ortaya çıktıktan sonra programa telefonla bağlanarak herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"BABAM BANA YILLARDIR TACİZDE BULUNUYORDU"

Canlı yayında konuşan genç kız, "Kendi isteğimle kaçtım. Çünkü babam bana yıllardır tacizde bulunuyordu" diyerek ciddi bir suçlamada bulundu. Stüdyodakiler ve izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ayşegül'ün iddialarının ardından program ekibi konuyu araştırmaya başlarken, kamuoyunda genç kızın korunması gerektiğine dair yorumlar yapıldı.

'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"BABAMA İFTİRA ATTIM"

Olayın yankıları sürerken, Ayşegül Selik bugün bir kez daha yayına bağlanarak önceki açıklamalarının aksine, "Evden kaçmak için babama iftira attım" diyerek büyük bir çelişkiye düştü.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

büyüt,beslet.herşeyine koştur.sonra böyle ahlaksızca şeyler yapsın.allah kimseye böyle evlat nasip etmesin.....

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Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

Allah'ım evladım hayırlısını versin Gerçekten çok zor Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Laik sistemin özgürlük özgürlük diyerek gençler saçma saçma algı pompalıyorlar. Gençler aile baskısı falan oyuna gelmeyin. Aile dışarıdaki kötülüklerden korumak için sizi korumaya çalışıyor o size baskı gibi geliyor

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

HORMONLU GIDALARDAN SONRA YENİ NESİL BU HALE GELDİ ORGANİK BESLENMELİ İNSANLAR DOĞALA DÖNÜŞ DOĞAYA KOŞ BOŞ BOŞ

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