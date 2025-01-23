Tabancasını temizlerken kendini vurdu
Samsun'da bir adam, tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vurdu. 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muharrem Aydın, Ordubaşı Mahallesi'ndeki evinde tabancasını temizliyordu. Silah kazara ateş aldı. Karnından vurulan Aydın'ı kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.