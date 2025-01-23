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Tabancasını temizlerken kendini vurdu

Tabancasını temizlerken kendini vurdu
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Samsun'da bir adam, tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini vurdu. 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muharrem Aydın, Ordubaşı Mahallesi'ndeki evinde tabancasını temizliyordu. Silah kazara ateş aldı. Karnından vurulan Aydın'ı kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahim ibrahim:

AYMUT AYMUT... ÇOK GÜZEL BİR MEYVEDİR AYMUT

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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

bıyığa bak a.q

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ya arkadaş şu makinayı temizlerken kurşunu çıkarın bari hiç mi akla gelmiyor

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

mhp görünümlülerin yüzde 99 u akl li

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Haber YorumlarıVEFA:

Kısmet!..

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