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Son Dakika | Tabanca kabzesiyle öldüresiye darp edildi, can havliyle kaçıp yere yığıldı

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Son dakika haberine göre Tabanca kabzesiyle öldüresiye darp edildi, can havliyle kaçıp yere yığıldı Adana'da, sokak ortasında tabancanın kabzesiyle öldüresiye darp edilen kişi başından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Tabanca kabzesiyle öldüresiye darp edildi, can havliyle kaçıp yere yığıldı

ADANA - Adana'da, sokak ortasında tabancanın kabzesiyle öldüresiye darp edilen kişi başından aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesi ara sokaklarında, Ali E. ile K.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak, Ali E.'yi korkuttu. Ardından K.Y., tabancanın kabzesiyle Ali E.'nin defalarca başına vurarak ağır yaralandı. Can havliyle bölgeden koşarak kaçan Ali E., Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali E.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren K.Y. yakalama çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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