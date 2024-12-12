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Tabağın kırılmasını engellemeye çalışan garson herkesi şaşkına çevirdi

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Bir restoranda çalışan garson, müşteriye yemek servisi yaparken tepsiden düşen tabağa ayağıyla müdahale etti. Herkes garsonun tabağı ani bir refleksle kurtarmaya çalışmasına şaşırırken fırlayan tabak mutfakta çalışan şefin önüne düştü.

Bir restoranda görevli garson, elindeki et şiş siparişini müşteriye götürdüğü sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Bir müşterinin garsona soru sormak için yaklaştığı an, garson anlık bir dengesizlik yaşadı. Bu durum, tepside bulunan tabağın düşmesine neden oldu.

DÜŞEN TABAĞA AYAĞIYLA MÜDAHALE ETTİ

Garson, düşen tabağın kırılmasını önlemek amacıyla bir anlık refleksle ayağıyla müdahale etti. Ancak bu hamle, olayların daha da ilginç bir hal almasına yol açtı. Tekmenin etkisiyle tabak, adeta bir yolculuğa çıkar gibi restoran mutfağına doğru uçtu.

MUTFAKTA ÇALIŞAN ŞEFİN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Mutfakta çalışan şef, garsonun kurtarmak için fırlattığı tabağın kendi önüne düşmesiyle şoka uğradı. O an ne olduğunu anlamaya çalışan şef, kısa bir süreliğine donup kaldı. Çalışanlar ve müşteriler bu sıra dışı anı şaşkın bakışlarla izledi.

Tabağın kırılmasını engellemeye çalışan garson herkesi şaşkına çevirdi
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMikail Aras:

üstünden yillar geçti daha size yenimi geliyor bu video:)

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