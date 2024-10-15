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Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu
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Konya'da birlikte yaşadığı ve swinger partilerine katıldığı kadının kızına tacavüz edip, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat Mızırak ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Konya'da yaşanan ve aylar önce ortaya çıkan olay tüm detaylarıyla mide bulandırmıştı. Konyalı muhtar, birlikte yaşadığı ve swinger partilerine katıldığı kadının kızına cinsel istismarda bulundu. Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden sapık muhtara, anne Meral A. yardım etti. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan davada yargılanan sapık çift ile ilgili mahkeme kararını verdi.

OLAY MUHTAR İÇİN YAPILAN SUÇ DUYURUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak'ın, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar Mızırak ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Mızırak ve Meral A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Mızırak'ın el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., o dönem soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, 17 yaşında olduğunu, Murat Mızırak'ın istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, Murat Mızırak'tan şikayetçi olmadığını belirtti. Meral A. ise o dönemdeki ifadesinde, "Murat Mızırak ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARIN BİRÇOĞUNU ANNESİ ÇEKTİ"

Muhtar Murat Mızırak da ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar Mızırak ve anne Meral A. tutuklandı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan davada mahkeme heyeti 4'üncü duruşmada S.A.'nın annesi ve sevgilisi muhtar hakkında kararını verdi. Heyet, hiçbir indirim uygulamadığı anne Meral A. ve sevgilisi muhtar Murat Mızırak'a, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30'ar yıl, 'Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün, ayrıca Mızırak'a 'Müstehcenlik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi. Meral A. ile Murat Mızırak 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Toplum Hukuk Yaşam Konya

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Yorumlar (17)

Buğra Er:

Kansız kopekler

226
4
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isa kızmaz:

Ne hale geldik Yâ Rabbî

182
6
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Sertaç:

Konya swingerin Türkiye de doğduğu yer ne varsa konyalılarda var

91
22
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Samarpan Bhav:

Konyada Swinger varmiydi yaaa? Hersey demek radar altında ve kontrol dışında. Dinden dolayi böyle şeyleri görmemezlikten gelmemek.lazim. var işte ama konuşulması gerek. Gizlide kalinca her bok olur

80
23
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Seçilmiş kişi:

Reis muhtarları asgari ücret kapsamına alarak büyük hata yaptı kılıcdaroglu secilseydi bir de muhtar yardımcılığı kadrosu açacaktı devlet vekillerden baslayip luzumsuz kadroları kapatsa tassarrufun âlâsını yapmış olur savunmaya da güzel bir bütçe çıkar

71
5
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Köfteci Jardel:

Şikayetçi olmak nedir ya? Suç rasyonel bir olgudur. Cinayet ve tecavüz gibi suç olaylarında şikayetçi olunsun veya olunmasın, gerekli yasal işlem mutlaka uygulanmalı. Kabile devleti değiliz biz. Ortada somut bir suç ve mağdur var.

18
0
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ufo:

tamam bunlara çok kızalım şunu unutmayalım bu cezaları kesinlikle çekmeyecekler ikdidarın infaz düzenlemesiyle kısa zamanda dışardalar malesef

11
2
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ZANDAR :

TÜRKİYE MAHFOLMAYA, YOK OLMAYA LAYIK BİR ÜLKE

11
0
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ALP ÜNAL:

Mübarek şehir halbuki, iftira olmasın.

0
8
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Kenan Tepretoğlu:

Bu adamın kendi kızını da alsınlar sorguya, muayene etsinler, konya da sıradan olay bunlar

3
0
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