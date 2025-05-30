Suudi Arabistan uyruklu çocuğun kayboluşu 5. günde de sürüyor

Suudi Arabistan uyruklu çocuğun kayboluşu 5. günde de sürüyor
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde su içmek için Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ile birlikte gezmeye giden çocuğun kaybolduğu olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 100'ün üzerinde personel görev alıyor.

Suudi Arabistan uyruklu çocuğu düştüğü derede 5 gündür arıyorlar

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 5 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 5 gün önce başlayan arama çalışmalarında şuana kadar sonuç alınamazken, arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
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